OM - Dimitri Payet s'en prend à nouveau à Rudi Garcia

Dimitri Payet a connu un début de saison compliqué. Apparaissant hors de forme durant les premiers mois de compétition, le numéro dix de l'Olympique de Marseille semble désormais monter en puissance. Il s'est livré dans un entretien à L'Equipe sur le confinement, la Ligue des champions, son futur, mais également sur sa relation avec Rudi Garcia. Après avoir été son entraineur entre 2017 et 2019, l'ancien coach de l'AS Roma a quitté le club à une période où les deux hommes étaient en froid. L'année dernière, avant la confrontation entre l'OM et l'OL Dimitri Payet s'était présenté en conférence de presse d'avant match et n'avais pas hésité à s'en prendre au technicien rhodanien. "Ça fait bizarre de le voir dans le camp d'en face. Il y a quelques mois, quand on recevait Lyon, il avait eu une causerie sur les joueurs lyonnais, les supporters lyonnais, le président lyonnais... Ça fait bizarre qu'il postule pour ce club trois mois après... (...) Ce qu'il avait dit ? Je n'irai pas dans le détail, mais on va dire que je n'aimerais pas qu'il parle de nous comme ça" avait lancé l'international français.

Interrogé par le quotidien sportif pour savoir si leur relation s'était améliorée depuis, Dimitri Payet a été très clair. "Non. Avec moi, c'est noir ou blanc. Je préfère les gens qui sont francs, qui disent les choses, même quand je ne suis pas bon. On en parle, c'est plus simple que d'essayer de faire de la langue de bois ou de raconter des conneries. Aujourd'hui, ça fait partie du passé" a déclaré le milieu de terrain de 33 ans. Rendez-vous le 28 février prochain pour assister aux retrouvailles entre les deux hommes au stade Vélodrome.