OM - Dimitri Payet salue la belle saison olympienne

A l'occasion d'un entretien avec Eurosport, Dimitri Payet est revenu sur la saison olympienne et la qualification en Ligue des Champions et son envie de poursuivre l'aventure à Marseille.

Alors qu'il a célébré ses 33 ans en pleine période de confinement (le 29 mars), Dimitri Payet a accordé ce mardi un entretien à nos confrères d'Eurosport. "Peu de gens nous auraient vus à cette deuxième place. Chaque équipe qui joue contre l'OM est au taquet, à 200 % avec les dents qui rayent le parquet. Il faut bien prendre conscience de ce qu'on a fait cette saison. On a quatre défaites, c'est exceptionnel. Jouer à l'OM et faire ce genre de saison, ce n'est pas donné à tout le monde" a souligné le Réunionnais.

Le natif de Saint-Pierre est l'un des grands artisans de cette saison réussie par l'OM. Auteur de 9 buts, dont un doublé lors de l'Olympico face à Lyon (2-1), et de 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1, le vice-capitaine olympien estime que le succès face à Lille début novembre (2-1) a galvanisé les troupes. "Ce match nous a fait basculer dans une autre dimension mentale. Ce qui se passe face au LOSC nous permet de battre Lyon, de lancer vraiment notre saison et d'avoir confiance en ce qu'on pouvait faire et accomplir."

Sous contrat jusqu'en juin 2022, Payet peut théoriquement voir venir en restant serein. Néanmoins, il connaît les difficultés économiques auxquelles son club est confronté. Certains joueurs seront menés à partir l'été prochain, l'international français le sait, mais son envie est de rester. "Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager…" a-t-il déclaré.