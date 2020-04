OM - Droits TV, huis clos, matchs tous les trois jours : Jacques-Henri Eyraud sort du silence

Le président de l'OM donne sa vision de la fin de saison de Ligue 1, interrompue depuis le mois dernier en raison de la crise du covid-19, et rappelle les conséquences économiques qu'engendrerait une annulation.

A l'exception de son hommage à Pape Diouf, on ne l'avait plus entendu depuis sa passe d'armes avec Jean-Michel Aulas, il y a maintenant près d'un mois. Dans une interview accordée à l'émission "C à vous", diffusée sur France 5, Jacques-Henri Eyraud est sorti du silence pour s'exprimer sur la crise vécue par le football français. Celle-ci "touche tous les clubs" selon lui, "parce que près de la moitié de nos revenus viennent des droits TV". Or, Canal Plus et BeIN ont refusé d'effectuer leur avant-dernier versement, en fin de semaine dernière, pour un montant avoisinant les 150 millions d'euros. "Evidemment, quand il n'y a pas de match, les diffuseurs nous disent qu'ils ne sont plus prêts à payer. Une discussion s'ouvre avec eux et va durer encore plusieurs jours", prévient le président de l'OM, dont les pertes en droits télévisuels sont estimées à près de 31 M€.

L'intérêt de terminer la saison est donc évident. "Il y a une prise de conscience réelle de tous les acteurs qu'il faudrait terminer le championnat. Pour les supporters, mais pas seulement. Il y a des enjeux aussi économiques et ce serait hypocrite de dire qu'ils n'existent pas", reconnaît Eyraud. Reste à savoir quand reprendre, mais aussi dans quelles conditions... "La priorité, aujourd'hui, c'est d'abord les conditions sanitaires, et il n'y aura pas de reprise des matchs de football si tous les français ne respectent pas à la lettre les principes du confinement établis par les pouvoirs publics", prévient JHE, qui semble ouvert à une reprise "à un rythme plus élevé, tous les trois jours par exemple" et n'exclut pas une fin de saison à huis clos.

JH.Eyraud est prêt à finir en août

Alors que l'UEFA a demandé aux ligues de boucler les championnats domestiques aux environs de la fin-juillet au plus tard, Jacques-Henri Eyraud sait que cet objectif sera délicat à remplir si le confinement dure dans l'Hexagone (il s'étend pour l'instant jusqu'au 15 avril). "Si nous sommes encore début mai ou mi-mai à un moment difficile, où le confinement est encore nécessaire, alors je pense que ce sera plus difficile pour reprendre dans les temps et finir au coeur de l'été", prévient-il. "Mais nous nous y préparons et nous faisons en sorte de pouvoir terminer, y compris au mois d'août si c'est nécessaire." Pour l'heure, rien n'est vraiment exclu. Sauf une annulation pure et dure de la saison qui, on l'a bien compris, représenterait une catastrophe sur le plan économique.