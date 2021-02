OM - Duje Caleta Car également absent face à Bordeaux ?

L'Olympique de Marseille se déplace à Bordeaux ce dimanche à 21 heures dans le cadre de la 25ème journée de Ligue 1. Une rencontre entre deux équipes qui enchainent les mauvais résultats et doivent impérativement s'imposer ce week-end. Un objectif qui s'annonce difficile à atteindre pour le club phocéen qui n'a plus remporté le moindre match depuis 1977 en terre girondine et qui va compter de nombreux blesser dans ses rangs. Si Dimitri Payet (suspendu) ainsi qu'Arkadiusz Milik, Alvaro Gonzalez, et Jordan Amavi (blessés) sont d'ores et déjà forfaits, la liste pourrait s'allonger dans les prochaines heures.

En effet, déjà absent lors du déplacement à Auxerre mercredi, Duje Caleta-Car souffrirait d'une gêne musculaire selon les informations de RMC Sport. Nasser Larguet devrait en dire plus en conférence de presse ce vendredi après-midi mais l'entraineur par intérim pourrait se retrouver dans une situation compliquée au moment de devoir composer son onze de départ dimanche.