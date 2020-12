OM - Encore une défense à cinq face à City ? La réponse de Villas-Boas

À l'aller, l'Olympique de Marseille n'avait pas fait le poids face à Manchester City (défaite 0-3), malgré une défense à cinq. Pourtant, à en croire André Villas-Boas, ce schéma tactique pourrait bien être reconduit lors de l'acte II contre les Citizens, programmé ce mercredi soir (21 heures, Etihad Stadium) dans le cadre de la 6ème et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions.

"Comme je l'ai déjà dit, on a remarqué que, sauf trois ou quatre équipes, toutes les équipes qui jouent contre City jouent à cinq, parce que City a beaucoup de maîtrise dans le ballon d'un côté à l'autre, avec des changements rapides à travers la défense pour changer de côté. En plus des mouvements des milieux et des attaquants. Ce qu'on a fait au match aller, ce n'était pas une nouveauté chez les équipes qui jouent City. C'est possible aussi qu'on le fasse là-bas", a reconnu l'entraîneur portugais. "Porto l'a fait deux fois, Olympiakos une fois et nous une fois jusqu'à présent. C'est plutôt la norme des équipes qui jouent contre City. On va voir ce qui est le mieux pour nous. On est capable de jouer dans ce système, le plus important ce sera de ne pas faire d'erreur, comme on l'a fait, et qui a donné à City l'avantage au score très facilement", a ensuite précisé le technicien lusitanien.