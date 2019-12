OM - Entorse de la cheville pour Mandanda

Coup dur pour l'Olympique de Marseille. Son dernier rempart et capitaine, Steve Mandanda, a cédé sa place peu après la demi-heure de jeu, lors de la rencontre de 18ème journée de Ligue 1 opposant les Ciel-et-Blanc au FC Metz (1-0, mi-temps). Sur un ballon en retrait de Dimitri Payet, le gardien de but phocéen s'est tordu la cheville droite et le genou droit à la suite d'un duel avec l'attaquant mosellan, Opa Nguette (25ème). L'international français, remplacé par Yohann Pelé à la 31ème, souffre d'une grosse entorse de la cheville selon les premières informations récoltées par nos confrères de Canal +.

⏱31' | #FCMOM 0⃣-0⃣



😤Changement prématuré avec la sortie de Steve Mandanda, blessé.



↪ Yohann Pelé le remplace. Dimitri Payet récupère le brassard de capitaine. pic.twitter.com/1bEL5eK0wN — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 14 décembre 2019