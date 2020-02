OM - Eric Gerets flatté par les comparaisons avec Villas-Boas

Passé sur le banc de l'OM entre 2007 et 2009, Eric Gerets a laissé un très bon souvenir sur la Canebière et ce n'est pas un hasard si son dernier successeur, André Villas-Boas, lui aussi très apprécié par le public marseillais, est parfois comparé à lui. "Je suis flatté d’entendre ça, car cela prouve que l’on ne m’a pas oublié", sourit le technicien belge, interviewé par Le Phocéen. "Je pense que l’on dit ça pour la relation qu’il entretient avec ses joueurs et qui est un peu similaire avec celle que j’avais avec mon groupe à l’époque."

Gerets, qui compte revenir au Vélodrome pour le prochain Classique face au PSG (22 mars, 30e journée de Ligue 1), espère en profiter pour rencontrer le Portugais. "Je n’ai pas encore eu l’occasion de le rencontrer. J’espère qu’il y aura la possibilité de le faire lorsque je viendrai à Marseille pour assister à OM-PSG."