OM - Eyraud aurait présenté sa démission à McCourt cet hiver !

Près de quatre ans après son arrivée en 2016, Andoni Zubizarreta a quitté son poste de directeur sportif de l'Olympique de Marseille hier soir. Selon La Marseillaise, un départ important dans l’organigramme du club phocéen aurait pu intervenir bien avant. En effet, nos confrères révèlent que Jacques-Henri Eyraud, l'actuel président des Ciel-et-Blanc, aurait proposé sa démission cet hiver, mais le propriétaire américain Frank McCourt aurait refusé sans la moindre hésitation, convaincu que son collaborateur restait plus que jamais l'homme de la situation. Par ailleurs, le journal méridional en dit un peu plus sur le départ de Gary Cook. Avant de quitter l'écurie olympienne, celui qui était présenté comme le nouvel homme fort de l’OM sur le plan stratégie et sportif aurait en fait mené et remis un audit financier sur la valeur du club. De quoi donner encore un peu plus de crédit aux rumeurs de vente de l'OM.