OM - Eyraud dévoile sa stratégie ainsi que la future organisation du club !

L'OM est en passe de chambouler son organigramme. Un directeur général chargé du football est recherché, mais pas que. En effet, le club phocéen souhaite également trouver un second DG, qui s'occupera du secteur financier.

Il y a quelques jours, à la suite de l'annonce de l'éviction de Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif, l'Olympique de Marseille avait été très clair dans son communiqué, précisant "que le recrutement d'un directeur général chargé du football était en cours". À en croire les informations rapportés par RMC Sport, confirmées par la publication de Jacque-Henri Eyraud, président du club phocéen, sur le réseau social professionnel LinkedIn, les chamboulements vont être plus importants que prévus dans l'organigramme des Ciel-et-Blanc. En effet, l'OM n'est pas à la recherche d'une seule personne mais plutôt de deux.

En plus d'un directeur général en charge du football, qui devra disposer de compétences très complémentaires avec celles de André Villas-Boas pour l'inciter à rester au club, Jacques-Henri Eyraud aimerait aussi recruter un directeur général pour s'occuper des finances du club phocéen, un "Head of Business" comme il l'écrit. Ce poste, nouvellement créé, "supervisera l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football". Pour le président olympien, "un manager très expérimenté, doué d’une excellente vision stratégique", "un leader capable de fédérer les équipes et de développer et suivre les plans d’actions de tous", ainsi qu'un "gestionnaire avisé, qui a aussi une connaissance intime du potentiel des marques et une fine expérience des contextes internationaux" est recherché.

Ces deux renforts devraient provoquer quelques changements en interne. Selon RMC, l'actuel directeur général du club, Laurent Colette, devrait changer de poste prochainement. Ce dernier devrait avoir une mission autour du développement international du club, tout en s'occupant de fonctions diverses liées au marketing et aux médias par exemple. Lesdits changements ne seraient pas de la seule volonté de Jacques-Henri Eyraud. En effet, ce dernier n'aurait pas décidé de tout ça en solitaire, mais bel et bien avec les équipes de l'actionnaire majoritaire du club, Frank McCourt. Un cabinet de chasseur de têtes, basé à New York, est d'ailleurs chargé de trouver les candidats idoines. Avec cette nouvelle organisation, Eyraud souhaite doter l'OM d'une organisation plus moderne, qui devrait lui permettre à terme de "retrouver son rang parmi le top 20 européen".