OM - Eyraud espère prolonger Villas-Boas

En fin de contrat au 30 juin 2021, André Villas-Boas (42 ans) prolongera-t-il son aventure à la tête de l'Olympique de Marseille. Interrogé par RMC, Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen, a affiché son envie de conserver le technicien portugais au-delà de la saison 2020-2021.

"Je suis un fervent partisan de la stabilité. On a eu deux coachs en quatre ans. Sur les vingt années précédentes c’était un coach tous les neuf mois. On ne peut pas atteindre le haut niveau dans une instabilité chronique. J’ai beaucoup d’admiration pour le travail que fait André", a assuré le dirigeant marseillais à nos confrères. "Il y a une collaboration fructueuse avec Pablo (Longoria, le directeur sportif), j’aimerais beaucoup continuer avec Villas-Boas, mais ces discussions ne se font pas par médias interposés. (…) Oui, j’ai envie de le garder, qu’il poursuive avec nous. On prévoit toutes les options possibles", a ajouté Jacques-Henri Eyraud.