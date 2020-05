OM - Eyraud et McCourt réagissent au retour du club en Ligue des Champions

Trois jours après l'annonce de la fin de saison qui lui assure une place en Ligue des Champions la saison prochaine, l'Olympique de Marseille a réagi en publiant un communiqué ce samedi.

Six ans qu'ils attendaient ça. La saison terminée en Ligue 1, l'Olympique de Marseille est assuré de finir à la deuxième place et donc de participer à la prochaine édition de la Ligue des Champions ! Muet depuis l'annonce de la LFP, jeudi, le club olympien est sorti de son mutisme ce samedi. Il rappelle tout d'abord que "comme tous les acteurs du football, l'Olympique de Marseille aurait préféré terminer ce championnat sur les terrains" et "adresse toutes ses félicitations aux champions de Ligue 1 et de Ligue 2, le PSG et Lorient". Evidemment, le club adresse également ses félicitations à l'ensemble des personnes qui ont joué un rôle dans l'obtention de cette deuxième place, des joueurs aux supporters, en passant par le staff.

Ce communiqué a également été l'occasion pour Jacques-Henri Eyraud et Frank McCourt de prendre la parole pour réagir à cette qualification en Ligue des Champions. "En ces temps délicats, le football apparaît comme secondaire. Mais mon devoir de dirigeant est de préparer l’avenir malgré tout. Cette seconde place nous conforte dans notre stratégie. Après avoir achevé la première phase de notre plan, avec des investissements massifs pour relancer le club, nous entamons à présent la deuxième phase avec des performances sportives, une qualité d’infrastructures et un centre de formation en très net progrès. Nous devons désormais relever le défi de la pérennité économique de notre modèle. L’ensemble des salariés de l’OM que je remercie profondément pour leur mobilisation se projette désormais vers la saison prochaine, elle nous verra franchir un nouveau cap" a déclaré le président olympien.

Sans surprise, le discours tenu par le propriétaire américain va dans le même sens. "De Marseille à New York, nous faisons face à la même pandémie et partageons les mêmes difficultés. Cette situation nous rappelle pourquoi nous devons nous soutenir et pourquoi l’OM est plus qu’un club de football pour les Marseillais. Je suis très fier de toutes les initiatives de soutien aux hôpitaux et aux plus démunis que le club met en œuvre actuellement" a-t-il tenu à souligner. "Le monde du sport n’est pas un long fleuve tranquille. En rachetant l’OM, je savais qu’il y aurait des hauts et des bas, mais notre vision à long terme dépasse ces contingences du quotidien. Moins de 4 ans après la reprise du club, nous voilà qualifiés en Champions League, après avoir joué une finale de Ligue Europa. Félicitations aux équipes en place, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. J’ai hâte de partager les années à venir aux côtés de ces supporters magnifiques, ils forment l’âme de ce club que j’aime, avec sa passion, son originalité, et que je soutiens dans sa quête d’excellence" a-t-il ajouté. Il faudra désormais patienter quelque temps pour pouvoir célébrer cette heureuse nouvelle pour les supporters marseillais.