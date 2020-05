OM - Eyraud et Villas-Boas ont aplani les choses

Comme relaté dans notre média en début de soirée, André Villas-Boas sera, sauf nouveau revirement de situation, toujours sur le banc de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. S'il n'a pas souhaité signer une prolongation de contrat, l'entraîneur portugais devra continuer de cohabiter avec Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen.

D'après nos confrères de RMC Sport, les deux hommes ont eu un long entretien téléphonique ce lundi afin d'aplanir les choses et les différends. Toujours selon le média, le dirigeant olympien a tenu à rassurer son entraîneur sur le mercato à venir et lui a également fait savoir qu'il sera consulté pour les arrivées d'un directeur du football et d'un directeur général.