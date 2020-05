OM - Eyraud réagit à la rumeur Kamara au PSG

Invité de RMC Sport vendredi, Jacques-Henri Eyraud s'est longuement attardé sur le départ d'Andoni Zubizarreta et l'avenir d'André Villas-Boas, lequel semble désormais s'écrire loin de la Canebière. Outre ces dossiers, le président olympien a également été interrogé sur l'intérêt du Paris Saint-Germain pour Boubacar Kamara (20 ans). Il y a quelques jours, L'Equipe indiquait que le club de la capitale s'intéresserait au jeune marseillais, notamment pour aider le club phocéen à améliorer sa situation économique. Sans entrer véritablement dans le vif du sujet, JHE a laissé la porte grande ouverte à un départ.

"Non, je ne vais pas faire de commentaire individuel sur les membres de l'effectif. Et encore une fois, de toute façon, une opération comme celle-là, il faut trois personnes autour de la table : le club acquéreur, le club vendeur et le joueur. Tant qu'il n'y a pas d'alignement entre ces trois acteurs, ce n'est pas possible. Ce que je veux , c'est qu'il y ait cet alignement, qu'on travaille en bonne intelligence et que ça offre des perspectives supérieures. Et ce n'est pas si facile que ça. Tout l'enjeu pour nous, ça va être de continuer à maintenir une ambition sportive qu'est la nôtre. C'est-à-dire une ambition sportive très élevée parce qu'on est l'OM et qu'on veut faire mieux qu'une belle figure dans les compétitions domestiques comme européennes, mais aussi arriver à la pérennité économique sans laquelle il n'y aura pas de futur à long terme" a commenté le président de l'OM.