OM - Eyraud revient sur le départ de Zubizarreta

Arrivé en octobre 2016, Andoni Zubizarreta a finalement quitté l'Olympique de Marseille, jeudi soir, après trois ans et demi de loyaux services. Sur les ondes de RMC, ce vendredi après-midi, Jacques-Henri Eyraud, le président phocéen, a rendu hommage à son désormais ex-collaborateur : "C'est un moment fort. Andoni, c'est le premier manager que j'ai recruté il y a presque quatre ans. On a bouclé ensemble la phase 1 de notre projet, un peu de reconstruction, de refondation. Il s'est très bien acquitté de cette tâche", a estimé le dirigeant marseillais.

"Maintenant, on rentre dans une nouvelle phase. Évidemment, on se repose beaucoup sur des considérations financières. Nous devons absolument atteindre l'équilibre financier. J'ai voulu muscler l'organisation. Dès l'automne dernier, j'avais prévenu Andoni que j'allais recruter un directeur général chargé du football. En parlant avec lui, on a décidé d'un commun accord de se séparer", a poursuivi "JHE", et de préciser que l'Espagnol avait bel et bien la possibilité de rester pour travailler aux côtés du nouveau directeur du football. Possibilité qu'il a déclinée.