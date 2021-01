OM - Fabio Grosso donne son avis sur la recrue Pol Lirola

Ce mardi, l'Olympique de Marseille a officialisé l'arrivée en prêt avec option d'achat (12 M€) du défenseur latéral droit de la Fiorentina, Pol Lirola (23 ans, 12 matches joués en Serie A cette saison). Fabio Grosso, ancien pensionnaire de la Ligue 1 sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, a entraîné le joueur espagnol chez les U19 de la Juventus Turin et a décrit son profil chez nos confrères d'Eurosport.

"C'était il y a quelques années maintenant, mais on a rapidement pu observer que Pol avait un énorme potentiel. Il avait beaucoup de qualités évidentes. Il attaque beaucoup et possède une grande rapidité. Ensuite, il est passé à l'échelon supérieur et a réalisé de très belles saisons en Serie A (Ndlr, à Sassuolo et à la Fiorentina)", a indiqué l'ancien latéral gauche italien, qui voit son ancien protégé réussir sur la Canebière : "Je suis convaincu qu'il peut encore grandir. Je pense qu'il peut parfaitement s'épanouir dans le championnat français, encore plus dans une ville de football comme Marseille".