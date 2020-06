OM - Fabrizio Ravanelli annonce sa candidature pour le poste de Head of Football

À la recherche de ce qu'il appelle un « Head of Football » pour remplacer Andoni Zubizarreta, parti du club il y a quelques semaines, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, a désormais un nouveau curriculum vitæ sur son bureau, celui de Fabrizio Ravanelli. L'ancien attaquant italien, qui a porté les couleurs des Ciel-et-Blanc entre 1997 et 1999 (84 rencontres jouées toutes compétitions confondues, 30 buts), se verrait bien occuper cette fonction. "Oui, et c’est un poste qui m’intéresse, bien sûr, même s’il est difficile pour moi de m'exprimer là-dessus", a-t-il expliqué en ce vendredi à nos confrères du Phocéen.

"Ce n’est un secret pour personne que l’OM reste toujours dans mon cœur. Dès mon arrivée à Marseille, je suis tombé amoureux de cette ville et de ces supporters. C’est difficile à expliquer, mais je pense que nos mentalités correspondaient parfaitement. Ils ont vu que j’étais obsédé par la victoire et je pense que mon professionnalisme leur a plu. C’était une véritable union entre nous", a ajouté le Transalpin de 51 ans, conscient qu'il s'agit d'un "poste crucial qui doit être occupé par quelqu'un d’expérience, qui connait les réseaux du football international". Une chose est sûre : l'ancien buteur aimerait revenir sur la Canebière pour "accomplir quelque chose d’important" avec le club olympien.