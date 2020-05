OM - Finalement, André Villas-Boas se verrait bien rester !

Tout proche d'un départ, André Villas-Boas aurait finalement fait savoir à son groupe qu'il était prêt à poursuivre l'aventure à l'OM, selon les informations de RMC...

Alors que l'OM est en pleine crise interne, avec le départ d'Andoni Zubizarreta, le cas André Villas-Boas pourrait connaître une issue joyeuse. En effet, l'entraîneur portugais, qui a longtemps lié son avenir à celui du dirigeant espagnol, a repoussé une offre de prolongation (de deux ans + un en option) formulée par ses dirigeants, mais n'écarte pas la possibilité de rester à l'OM.

Selon RMC Sport, le technicien portugais a ainsi fait savoir à ses conseillers qu'il n'était pas contre l'idée d'assurer sa dernière année de contrat dans la cité phocéenne. L'ancien coach de Porto, convaincu d'avoir de bons résultats mais aussi d'avoir du soutien des supporters, se dit qu'il peut aussi compter sur l'appui de ses joueurs. Il aurait d'ailleurs fait savoir à son groupe qu'il était prêt à poursuivre l'aventure.

Mais nos confrères s'attardent aussi sur ce revirement de situation, lui qui avait indiqué être prêt à partir jeudi dernier à la suite du départ de Zubizarreta. Selon eux, plusieurs éléments peuvent expliquer cette volte-face, notamment la tournure des évènements. Les prises de position et les déclarations du président Eyraud auraient tellement contrarié Villas-Boas que cela lui aurait donné envie de... continuer à Marseille. Ainsi, le Portugais verrait sa deuxième, et dernière, saison à l'OM comme un défi humain, sportif et personnel.