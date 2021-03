OM - Florian Thauvin : "Ça s'améliore de match en match"

Titulaire face à l'Olympique Lyonnais hier, Florian Thauvin a analysé le match nul (1-1) quelques minutes après la rencontre, au micro de Canal+. L'ailier semble content de la progression des joueurs de l'OM ces derniers temps.

"On a du mal à démarrer le match. Après, on a pris confiance, on égalise avant la mi-temps. On a eu la maîtrise du ballon, on a eu les occasions pour gagner, malheureusement ce n'est pas passé mais ça s'améliore de match en match. C'est vrai que jouer dans une configuration comme celle-ci, c'est mieux, on a plus le ballon. On avait pris la mauvaise habitude de reculer pendant tout le match. Aujourd'hui ce n'était pas le cas. Ce n'est jamais simple de jouer face à une équipe repliée à 10, c'était la même chose pour nous au match aller. C'est comme ça" a-t-il déclaré.