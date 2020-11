OM - Florian Thauvin s'explique sur sa relation avec Benedetto

L'Olympique de Marseille reçoit le FC Porto ce mercredi à 21 heures dans le cadre de la 4ème journée de Ligue des champions. Les Marseillais ont subi trois défaites lors de leurs trois premières premières rencontres en coupe d'Europe et ne sont pas parvenus à inscrire le moindre but. Si les raisons peuvent être multiples, la panne sèche de Dario Benedetto (zéro but toutes compétitions confondues) est un sérieux indicateur. Interrogé en conférence de presse sur sa relation avec l'attaquant argentin, Florian Thauvin a tenu à mettre les choses au clair.

"On fait le maximum. J'ai pu lire certaines choses qui disaient que je ne donnais pas assez de ballons à Benedetto. Premièrement, je fais un maximum pour lui en donner le plus possible, et deuxièmement il y a eu quelques belles combinaisons entre lui et moi, si vous reprenez les matchs. Il aurait juste suffi de mettre le ballon au fond, c'est le plus compliqué. On va faire le maximum pour remédier à ça, mais en tous cas, avec Dario on a une très bonne entente à l'entraînement" a déclaré le numéro vingt-six de l'OM. L'année dernière, "Pipa" avait trouvé 11 fois le chemin des filets en vingt-six rencontres,