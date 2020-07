OM - Florian Thauvin savoure son retour sur les terrains

De retour aux affaires avec l'OM, un an après une blessure qui a tronqué sa saison 2019-2020, Florian Thauvin respire la joie de vivre.

C'est peut-être lui, finalement, le premier renfort de l'été à l'OM. Privé de Florian Thauvin durant toute sa première saison sur le banc marseillais, ou presque (2 matchs officiels au compteur), André Villas-Boas a pu réintégrer le gaucher à son effectif pour préparer l'excitante saison qui se profile. Et ce qu'il a montré en amical face au FC Pinzgau, dimanche pour le premier match amical des Olympiens (victoire 5-1), confirme si besoin était que son retour apporte une véritable plus-value au groupe d'AVB par rapport à 2019-2020.

Auteur d'une passe décisive pour Alvaro Gonzalez et du corner amenant le but de Pape Gueye, la seule vraie recrue du mercato pour l'instant (en attendant Leonardo Balerdi), Thauvin a même failli débloquer son compteur but, dès le quart d'heure de jeu, mais son fameux enroulé du gauche a été dévié de sa lucarne opposée par le gardien adverse. "Ça fait du bien de revenir et d'être décisif tout de suite", s'est réjoui l'ancien bastiais, dans des propos rapportés par La Provence. "Je suis content de revenir, de jouer au ballon, de retrouver ma passion et de faire ce que j'aime. Psychologiquement, ça fait énormément de bien. Ce n'est que du plaisir."

Une saison charnière pour Thauvin

Physiquement, en revanche, le retour aux affaires se fera progressivement pour le milieu offensif de 27 ans, sorti à la mi-temps de ce match de reprise. A un mois du retour de la Ligue 1, il admet avoir encore du travail pour revenir au meilleur de sa forme. "J'ai des jambes, même s'il me reste encore beaucoup de travail", a-t-il reconnu. "Quand on s'absente aussi longtemps, on a besoin de temps pour revenir. J'ai eu de très bonnes sensations, je me suis bien senti. Je dois continuer à travailler pour faire beaucoup mieux." Le souvenir de l'année qui vient de s'écouler, marquée par une longue blessure à un talon, en juillet, et la crise du covid-19 qui l'a empêché de faire son retour, peut l'aider à relativiser.

"Je suis passé par une période délicate", a-t-il confié. "Je n'ai pas eu de chance avec le confinement, je suis revenu un match (contre Amiens) et derrière il y a eu le confinement (...) Pour un joueur de foot, c'est difficile d'être privé de terrain. J'ai passé une année particulière. Quand on vous retire ce que vous aimez, c'est toujours compliqué. Mais ça fait aussi partie de la vie d'un footballeur, il faut l'accepter. C'est la première grosse blessure depuis le début de ma carrière. Tout ça est derrière moi." A l'aube d'une saison charnière, qui le verra retrouver la Ligue des Champions avec l'OM et peut-être le maillot de l'équipe de France, pour l'Euro 2021, avec en fil rouge les discussions autour de son avenir (son contrat court jusqu'en juin 2021), il vaudrait mieux qu'il dise vrai.