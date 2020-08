OM - Florian Thauvin sur un nuage après son retour tonitruant contre Brest

Florian Thauvin, auteur d'un but et de deux passes décisives face à Brest (victoire de l'OM 3-1), a réussi un retour tonitruant après une saison 2019/20 quasi blanche. L'attaquant marseillais, impliqué sur les trois buts marseillais, a débrieffé cette rencontre au micro de Téléfoot.

"Je n'ai rien lâché, aujourd'hui je me sens bien, je n'ai plus aucune douleur. Je suis en pleine forme. Je vibre pour ce genre de choses, être décisif et aider l'équipe. Je me suis très bien senti. J'ai eu de très bonnes sensations, j'ai joué 90 minutes, sprinté jusqu'à la fin, je n'ai pas eu de difficultés. Il me reste à travailler mon explosivité sur les dix premiers mètres. Très honnêtement, si on m'avait dit que j'allais revenir à ce niveau après ce long moment sans jouer, j'aurai signé de suite. Aujourd'hui, je suis à 70 ou 80% de mes capacités" a-t-il déclaré.