OM - Florian Thauvin va retrouver les terrains

Bonne nouvelle pour les Marseillais. À en croire les informations de La Provence, Florian Thauvin, opéré il y a un peu plus de quatre mois suite à des douleurs lancinantes à la cheville droite, va reprendre la course. Son retour à la compétition, fixé à la mi-février par les médecins phocéens, est attendu avec impatience.

D'autant plus que l'OM, deuxième de Ligue 1 et qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France, n'a pas recruté cet hiver. Même s'il ne ressent aucune douleur et qu'aucun oedème ne s'est formé, Thauvin (26 ans) va devoir tester sa cheville sur des accélérations et certains contacts. Afin de ne pas brûler les étapes, Villas-Boas pourrait accorder un temps de jeu adapté à ce dernier d'ici sa remise en forme complète.