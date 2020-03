OM - FPF : la raison de la transmission du dossier à l'ICFC

Jeudi soir, l'UEFA a annoncé la transmission du dossier de l'Olympique de Marseille à la chambre de jugement de l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC) en raison d'engagements financiers qui n'auraient pas été respectés par le club phocéen. Pourtant, la date butoir est le 30 juin, ce qui signifie qu'il reste encore plusieurs mois avant l'échéance. Alors pourquoi l'instance européenne a-t-elle décidé de lancer cette procédure si tôt ?

D'après nos confrères de L'Equipe, ce sont des engagements financiers intermédiaires que les Olympiens n'auraient pas tenus, notamment au niveau de la vente de joueurs et par conséquent de la diminution de la masse salariale. Puisque les joueurs à forte valeur marchande n'ont pas quitté le navire lors des derniers mercatos, la situation financière de l'OM reste inchangée et donc peu reluisante. Et désormais, le club, qui a réagi à cette annonce, est sous la menace d'une sanction plus ou moins importante, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des compétitions européennes.