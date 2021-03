OM - Frank McCourt prêt "à passer la main" en 2022 ?

L'Olympique de Marseille traverse une période de transition et semble se lancer dans un nouveau chapitre de son histoire. Près de quatre ans après l'arrivée de Frank McCourt a la tête du club phocéen, l'organigramme de l'OM est une nouvelle fois bouleversé. En l'espace de quelques jours, Jacques-Henri Eyraud a été démis de ses fonctions et remplacé par Pablo Longoria pendant que Jorge Sampaoli a fait son arrivée sur le banc de l'équipe première. Des changements qui ne seraient que les prémices d'une préparation à la vente du club selon certains observateurs.

Si l'homme d'affaires américain répète que "le club n'a jamais été à vendre", beaucoup ne l'entendent pas de cette oreille et sont persuadés que l'actionnaire majoritaire du club olympien cherche un acheteur. Dans une enquête réalisée par So Foot, un haut dirigeant du football français a révélé que l'ancien propriétaire des Dodgers de Los Angeles devrait bientôt quitter le navire. "McCourt a cramé 400 barres en 4 ans. Il n’en peut plus, il m’a fait comprendre qu’il allait repartir pour une saison, en attendant que le situation se rétablisse au niveau du Covid, du stade… (…) Il veut un objet sain à vendre, et il cédera le club à l’été 2022" a assuré cette source anonymement.