OM - Franck Passi explique les difficultés de Thauvin en Ligue des Champions

L'Olympique de Marseille est éliminé de la Ligue des Champions et ne participera pas à la Ligue Europa. Avec une seule victoire et cinq défaites, les Marseillais terminent derniers et auront livré des prestations globalement plus que moyennes. Si de multiples raisons peuvent être la cause de ce fiasco, les performances des leaders de l'OM dans cette coupe d'Europe sont pointées du doigt. Notamment celles de Florian Thauvin qui n'a pas inscrit le moindre but, ni délivré une seule passe décisive sur les six rencontres de C1. Dans un entretien accordé au journal L'Equipe, son ancien entraineur Franck Passi a tenté d'expliquer les difficultés de l'international français.

"On dit souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an pour revenir à ton niveau. Il ne faut pas oublier que Florian a très peu joué de matchs du niveau de la Ligue des Champions avec l'OM jusque-là. Et à force de lui parler de ses performances dans cette compétition, il doit faire une forme de blocage" a déclaré l'ancien technicien marseillais.