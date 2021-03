OM - Frank McCourt vise toujours la victoire en LDC

Frank McCourt est un homme ambitieux et ne le cache pas. Après être arrivé avec son Champions Project en 2016 et l'envie de jouer les premiers rôles en LDC, le propriétaire marseillais conserve le même objectif malgré les premiers échecs. Selon lui, avec beaucoup de travail, Marseille peut rivaliser en LDC.

"Oui. Je le pense vraiment. Ce qui m’excite avec l’OM, c’ est précisément ce défi. J’ai toujours été dans la peau de David contre Goliath. 99% des gens sont dans cette position, et donc c’est celle que je préfère. Si une équipe comme l’OM gagne contre les gros, ce serait une belle histoire. Quand on n’a pas toutes les ressources, il faut se battre, avoir des idées et travailler plus dur. J’ai parlé à Jorge (Sampaoli, le nouvel entraîneur) de ce sujet. On ne peut pas toujours contrôler le résultat sportif, mais on peut contrôler notre préparation et nos efforts. Parfois, avoir trop de ressources peut être une faiblesse, parce qu’on peut être un peu suffisant. Et croyez-moi, l’argent seul ne sera jamais suffisant" a-t-il expliqué dans un entretien à l’Équipe.