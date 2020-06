OM - Galtier ouvre la porte à un retour à Marseille

Dans une interview accordée au CFC, l'entraîneur lillois Christophe Galtier a affirmé son désir de revenir à Marseille à l'avenir.

Au moment où l'avenir d'André Villas-Boas, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille était incertain, la piste menant à Christophe Galtier, actuellement en poste à Lille, était évoquée avec insistance par les médias. Le technicien portugais est finalement resté à Marseille, mais le Canal Football Club a tout de même tenu à interroger Galtier, Marseillais de naissance, sur la possibilité de le voir un jour entraîner son ancienne équipe. "En tant que Marseillais je vous réponds que oui" a-t-il affirmé.

Mais le coach lillois tient à préciser qu'"on n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelles conditions. Je pense qu'il faut être armé, il faut être en pleine forme". Passé par l'OM en tant que joueur (1985-1987 et 1995-1997) puis en qualité d'entraîneur adjoint et même d’intérimaire (1999-2001), il estime que "c'est un club qui ne laisse personne insensible ça c'est sur". En revanche, Galtier est clair, même s'il envisage de revenir un jour sur la Canebière, "ce n'est vraiment pas d'actualité". Pour le moment, il se dit "vraiment dans le projet Lillois" et "très épanoui".