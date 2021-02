OM - Genoa : Le bonheur est dans le prêt pour Kevin Strootman

Parti en prêt au Genoa, Kevin Strootman (30 ans) retrouve des couleurs. Encore sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'Olympique de Marseille, le Néerlandais vient d'enchaîner 4 titularisations avec les Rossoblu, a immédiatement trouvé sa place dans l'entrejeu et a participé activement à la bonne dynamique de son équipe. Le directeur sportif génois Francesco Marroccu a confié à L'Équipe qu'il pensait même qu'à la fin de la saison, les prétendants se bousculeront pour l'ancien de la Roma.

"Avec Pablo (Longoria) et Kevin, on s’est dit qu’on y pensera chemin faisant, or, j’ai la sensation qu’il va vite être de nouveau suivi par des clubs importants", a-t-il lâché. Ce message, lourd de sens, pourrait provoquer un optimisme du côté de l'OM, qui peut esperer