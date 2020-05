OM - Germain piaffe d'impatience de retrouver la Ligue des Champions

Suite à la décision de la Ligue de Football Professionnel d'acter l'arrêt de la saison en raison de l'épidémie de coronavirus, l'Olympique de Marseille a terminé cet exercice 2019-2020 à la deuxième place de la Ligue 1. Conséquence : le club phocéen retrouvera la Ligue des Champions la saison prochaine. Une joie immense pour Valère Germain (30 ans), l'attaquant des Ciel-et-Blanc (2 buts et 3 passes décisives en 25 matches de championnat), qui piaffe d'impatience de retrouver la plus prestigieuse des compétitions continentales.

"Il y a un peu un sentiment d’inachevé… On est en Ligue des Champions, mais il nous manque cette célébration que l’on aurait pu vivre tous ensemble. Cela pourrait renforcer le groupe dans l’idée de vivre quelque chose de fort la saison prochaine, même s’il y a aussi la réalité économique et celle du marché des transferts. Mais on a tous envie de participer à ce cadeau qu’on est allés se chercher, et de vivre cette belle aventure qui nous attend la saison prochaine", a confié le numéro 28 olympien ce jeudi soir sur RMC Sport, et d'assurer qu'il sera bien de la partie pour ses retrouvailles avec la Coupe aux grandes oreilles : "J’imagine! (Sourire) Oui, oui, je serai là".