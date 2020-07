OM - Germain revient sur l'épisode du faux-départ de Villas-Boas

Malgré une belle saison 2019-2020, terminée par une deuxième place finale en Ligue 1 synonyme de retour en Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille ne vit pas un été de tout repos. Il y a quelques semaines, suite au départ du directeur sportif Andoni Zubizarreta, André Villas-Boas avait sérieusement envisagé de suivre l'ancien gardien de but espagnol. Mais, finalement, sous la pression de ses joueurs, l'entraîneur portugais est resté à la tête des Ciel-et-Blanc. Sur les ondes de RMC, ce lundi soir, Valère Germain est revenu sur cet épisode.

"C'est vrai qu'on était tous très heureux avec lui cette saison. Il a su mettre les joueurs sur de bons rails. Il est responsable en grande partie de cette belle saison. Il est content de rester et nous aussi. On est tous attachés à lui et lui est attaché à nous. Ça a pu faire pencher la balances sur le fait qu'il reste cette saison. J'espère qu'elle sera aussi belle que la précédente, ça lui donnera raison", a confié le numéro 28 du club marseillais.