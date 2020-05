OM - Gignac réagit à la qualification olympienne en LDC

Expatrié au Mexique depuis le début de l'été 2015, chez les Tigres UANL, André-Pierre Gignac (34 ans) continue de suivre avec une grande assiduité l'actualité de l'Olympique de Marseille, où il a brillé durant cinq saisons (2010-2015, 188 matches toutes compétitions confondues, 77 buts). Dans le cadre d'un live organisé sur le réseau social Instagram, l'ancien serial buteur olympien est revenu sur la qualification des Ciel-et-Blanc pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Un retour amplement mérité pour l'international français (36 sélections, 7 buts).

"Ils retrouvent la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils méritent. Le club mérite d’être en Europe toutes les années. J’espère qu’on a trouvé la constance pour le faire chaque année et qu’on va faire un beau parcours", a lancé le natif de Martigues, et de rappeler tout son amour pour le club phocéen : "L'OM, c'est dans les veines, tu ne peux pas arrêter. J'ai la télé française et quand il y a des matches, à 14 heures ici, il est 21 heures en France, je regarde".