OM - Gomis et les particularités du 'plus grand club français'

Lors de la saison 2016-2017, Bafétimbi Gomis (34 ans) a été très en vue (21 buts en 34 matches) sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Même si son aventure a été de courte durée sur la Canebière, le désormais attaquant d'Al-Hilal garde d'excellents souvenirs de la cité phocéenne et notamment des supporters des Ciel-et-Blanc.

À lire aussi : Bafetimbi Gomis revient sur son départ

"Marseille, c'est le plus grand club français. Tu ne sais pas ce qu'est la pression tant que tu n'as pas signé. Ce n'est pas un club qui est fait pour tout le monde. Et ça, les dirigeants l'oublient souvent. C'est un des seuls clubs au monde où tu ne signes pas ton contrat avec les dirigeants mais avec le public. C'est le public qui te fait signer le contrat et tu dois leur rendre des comptes sur la pelouse", a estimé le Varois d'origine sur les ondes d'Europe 1, et de préciser : "Les Marseillais ont un lien très fort avec leur club. Le lendemain après une défaite, on le ressent souvent sur l'humeur des Marseillais, c'est une ville où ils ne vivent que pour l'OM. C'est une grande famille, un grand club".