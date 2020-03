OM - Gonzalez rêve de représenter l'Espagne

Arrivé à l'OM lors du dernier mercato estival en provenance de Villarreal sous la forme d'un prêt, le joueur de 30 ans Alvaro Gonzalez s'est parfaitement intégré au sein de son nouvel effectif. Homme fort de la défense olympienne, l'Espagnol est en grande partie responsable de la confiance retrouvée au sein de l'arrière garde de l'OM. Interrogé par nos confrères Ibériques lors de l'émission El Chiringuito, Gonzalez s'est montré ambitieux et a notamment évoqué une possible sélection avec l'Espagne.

"J'en ai toujours rêvé. C'est dommage que l'Euro soit reporté. J'ai très envie d'aller en sélection. Notre saison à Marseille nous aide à avoir un bon rendement individuel. C'est une bonne saison pour toute l'équipe", a-t-il déclaré. "On voit que des coéquipiers comme Payet, Mandanda, Thauvin sont internationaux français, dans la sélection championne du monde. Il y a aussi Strootman avec les Pays-Bas, Radonjic, Caleta-Car et Benedetto avec d'autres sélections. Je dois représenter l'Espagne dès que possible."