OM - Gueye : "L'OM, un rêve de gosse"

Présenté officiellement à la presse ce jeudi en fin de matinée, le jeune milieu de terrain, Pape Gueye (21 ans), a raconté ses premiers pas avec l'Olympique de Marseille et est également revenu sur son choix de rejoindre les Ciel-et-Blanc alors qu'il était initialement en partance pour l'Angleterre et Watford.

"J'ai choisi l'OM, car c'est un grand club. On connaît tous l'OM, les supporters, le stade, la qualité des joueurs dans l'effectif que ça soit les plus anciens ou les plus jeunes. Ça fait un bon mélange. L'OM, c'est ce que j'envisageais plus jeune. C'est un rêve de gosse. Avant tout ça, j'ai parlé au coach. Le plus important pour moi aujourd'hui est d'être ici, j'en suis heureux", a indiqué l'ancien joueur du Havre AC, face aux journalistes.