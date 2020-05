OM/Guingamp - On en sait plus sur le clash Eyraud/Desplat !

Malgré le démenti de Bertrand Desplat, qui a souhaité éteindre l'incendie autour de son clash avec Jacques-Henri Eyraud, Le Parisien dévoile quelques détails supplémentaires sur la dispute entre les deux hommes. On apprend ainsi, ce jeudi, que la réunion de la LFP a dérapé lorsque le dirigeant de l'OM a accusé son homologue de Guingamp (L2) d'être une taupe. "Tu donnes des documents à Mediapart !" a ainsi lâché Eyraud à Desplat, en pleine discussion sur le prêt garanti par l'Etat.

Le Breton, furieux, a alors répondu : "Quoi ? Je vais te casser la gueule si tu dis ça". Étonné et déstabilisé par cette menace en public, le Phocéen a ainsi rétorqué, face aux autres présidents totalement interloqués : "Ça ne va pas ? Personne ne me parle comme ça, même à Marseille !" A noter que ce jeudi, quelques heures avant ces nouvelles révélations du Parisien, Mediapart a dévoilé des documents confidentiels concernant cette réunion et l'impact du coronavirus sur l'économie des clubs de L1.