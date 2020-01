OM - Gustavo revient sur son départ et ses moments difficiles à Marseille

Après deux saisons à Marseille, Luiz Gustavo (32 ans) a quitté la Canebière l'été dernier pour rejoindre Fenerbahçe en Turquie. A l'OM, le milieu brésilien a laissé l'image d'un guerrier sur le terrain et d'un homme souriant. Pour sa première saison, il avait d'ailleurs brillé et conquis le coeur des supporters en réalisant un exercice de grande qualité. En revanche, cela s'est gâté lors de sa deuxième saison. Touché par la situation, il a préféré partir. Quelques mois après son départ, il est revenu sur cette période difficile lors de la saison 2018-2019.

"Je pense que le projet initial a permis à l'OM de faire une très belle saison et on a raté la deuxième année. C'est cette année-là qui m'a fait beaucoup de mal. Quand je suis arrivée à l'OM, je me suis dit : 'si le club continue à progresser, je suis avec le club 20, 30 ans' mais cette deuxième année, ce n'est pas ce que je voulais" a-t-il déclaré dans un entretien pour le CFC. Ballotté entre le poste de sentinelle et elui de défenseur central, le Brésilien n'avait plus de repère. Il a évoqué cette situation mais a refusé de cacher sa part se responsabilité. "Si tu sais que tu as besoin d'un défenseur central, tu achètes un défenseur central. Tu ne dis pas à un milieu de terrain de jouer défenseur central. Je peux le faire mais ce n'est pas mon poste. Il faut comprendre aussi que beaucoup de choses sont de notre faute (aux joueurs, ndlr). Si tu te retrouves dans une situation difficile, ce n'est pas moi, c'est le coach. C'est tous les jours une excuse. Je ne suis pas comme ça."