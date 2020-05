OM - Hilton revient sur son passage à Marseille

Arrivé à Marseille en 2008 puis reparti en 2011, Vitorino Hilton faisait partie de l'effectif sacré champion de France en 2010. Finalement non conservé car jugé trop vieux par les dirigeants de l'époque, le défenseur brésilien a pris le chemin de Montpellier où il a remporté un deuxième sacre et où il évolue toujours, à 42 ans. Lors d'une interview pour L'Equipe, il est revenu sur son passage à l'OM. Il considère avoir fait les bons choix du début à la fin de cette aventure sur la Canebière.

"Je suis arrivé à l'OM au bon moment, et je suis reparti au bon moment. Je suis arrivé en 2008, on a terminé deuxième derrière Bordeaux. La saison suivante, on remporte le Championnat, on a gagné deux Coupes de la Ligue. Je suis parti au moment où Marseille a eu des problèmes avec un changement de président, il y a eu un passage assez compliqué. Je ne savais pas que j'avais été jugé trop vieux, mais cette raison me fait plaisir. J'ai montré derrière que même à 34, 35 ans, on peut-être performant sur un terrain de football" a-t-il déclaré.