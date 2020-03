OM - Hiroki Sakai opéré avec succès

Après son opération, Hiroki Sakai a donné de ses nouvelles à travers son compte Twitter et elles sont rassurantes. Le latéral japonais de 29 ans affiche un large sourire sur sa photo et explique qu'il traînait un souci à la cheville depuis plusieurs mois. Comme annoncé plus tôt, le joueur Olympien a profité de la suspension du championnat pour soigner définitivement sa blessure.

この期間を利用して長い間痛めていた足首を手術しました。改めてプレーできる痛み出来ない痛みの判断の難しさを実感しました。

自分の身体に感謝ししっかり治します!



Je me suis fait opérer d’un soucis à la cheville que je traînai depuis plusieurs mois #TeamOM pic.twitter.com/70vwYhIur4 — Hiroki.Sakai 酒井宏樹 (@hi04ro30ki) March 17, 2020