OM - Hiroki Sakai répond aux critiques

Ciblé par sa direction et par André Villas-Boas, son entraîneur, quant à l'apprentissage de la langue de Molière, Hiroki Sakai (30 ans, 18 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 passe décisive), le défenseur latéral droit de l'Olympique de Marseille, a répondu à ces critiques à l'occasion de son passage en conférence de presse ce vendredi après-midi.

"Je suis d'accord avec les critiques. Ils ont raison, on doit mieux parler français. En revanche, même si je ne parle pas bien, mes envies et mon engagement avec l'OM sont intacts et ne dépendent pas de la maîtrise de la langue", a indiqué l'international japonais (30 ans, 63 sélections), arrivé sur la Canebière en juin 2016.