OM - Jacques-Henri Eyraud a poussé un énorme coup de gueule à l'entraînement !

Après la défaite face à Nîmes, Jacques-Henri Eyraud n'a pas voulu parler à chaud. Mais moins de 24 heures après le match, le Président a pris la parole ce matin au centre d'entraînement pour mettre les choses au clair...

Ça a soufflé à la Commanderie ce dimanche matin, et le Mistral n'y est pour rien. En effet, pour la séance d'entraînement de l'Olympique de Marseille ce matin, moins de 24 heures après la défaite contre Nîmes (1-2), Jacques-Henri Eyraud s'est présenté aux joueurs et a poussé un énorme coup de gueule, à en croire les informations de RMC. Décrit comme étant dans une "colère froide", le dirigeant a réuni les joueurs pour faire passer son discours.

"Il nous a dit que notre match était pathétique, qu’on était pourri gâté et qu’on s’est fait marcher dessus par le dernier de Ligue 1, qu’on avait aucune envie. On l’a rarement vu comme ça" explique un joueur à RMC. "Le prez (le président) était furieux. Il a dit qu’on était indigne de porter le maillot et qu’on ne respectait pas les supporters. Que si le stade avait été plein on serait rentré à 3h du matin". Par la suite, Eyraud s'est montré assez virulent sur son groupe, puisqu'il a lâché "en substance que certains olympiens se voyaient trop beaux et qu’aucun joueur n’avait le niveau des tops clubs européens et qu’il fallait qu’ils redescendent sur terre", toujours d'après RMC.

JHE a conclu son gros coup de pression par ces mots : "Il nous a dit qu’il voulait qu’on respecte ce blason et qu’il allait faire respecter l’institution OM encore plus et que chaque écart disciplinaire de notre part serait fortement sanctionné". Les Marseillais sont prévenus !