OM - Jacques-Henri Eyraud confirme la tendance d'un départ pour André Villas-Boas !

Invité sur les ondes de RMC ce vendredi en fin d'après-midi, Jacques-Henri Eyraud, le président de l'OM, s'est confié sur l'avenir de André Villas-Boas. Un avenir qui semble s'écrire loin de la Canebière...

Au lendemain des départs de Andoni Zubizarreta et d'Albert Valentin, Jacques-Henri Eyraud (52 ans) est sorti du silence pour faire le point sur l'actualité très chargée de l'Olympique de Marseille. Sur les ondes de RMC, le président du club phocéen a principalement évoqué le cas de son entraîneur, André Villas-Boas, annoncé sur le départ. S'il dit toujours compter sur le technicien lusitanien, Jacques-Henri Eyraud, dans une situation délicate, ne s'est pas vraiment montré rassurant, ni même convaincant sur le sujet. "On s'est vu, on a discuté de tout ça. Pour moi, c'est clair, il est le coach de l'Olympique de Marseille et j'espère qu'il le sera encore pendant de nombreuses années. Mon souhait et mon désir, je lui ai dit, c'est de le conserver", a lancé le dirigeant olympien en préambule de son intervention.

De bons mots, qui ne suffiront sans doute pas à convaincre André Villas-Boas de poursuivre l'aventure sur le banc de touche phocéen. Même Jacques-Henri Eyraud, d'ordinaire bien meilleur en communication, semble en avoir conscience même s'il a subtilement tenté de placer son entraîneur face à ses responsabilités : "Je l'ai entendu, c'est la vérité, évoquer un doute fort sur sa capacité à vouloir continuer sans Andoni Zubizarreta au sein du club aujourd'hui. Ce sera sa responsabilité, sa décision. S'il met au-dessus de tout, du projet sportif, des joueurs, de ses relations avec les supporters, son lien avec Andoni Zubizarreta, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?", a rétorqué le président marseillais, et de préciser : "C'est le coach de l'OM et j'espère bien qu'il va le rester. Il ne m'a pas dit qu'il allait rester. Il y a des réflexions, un contexte, un calendrier. Je vous ai parlé du fair-play financier, c'est bien sur une incertitude".

Pour Jacques-Henri Eyraud, la balle est et reste dans le camp de l'entraîneur portugais, qu'il souhaite d'ailleurs voir s'installer dans la durée aux abords du Vélodrome mais auquel il n'a, et il l'a confirmé, proposé aucune prolongation de contrat... "Je lui ai fait part, ainsi qu'à son agent, de ma volonté de m'inscrire dans la durée avec lui. C'est mon souhait. Mon idée est de totalement me reposer sur André comme quelqu'un de clé dans l'architecture de la suite du projet. Il a encore une année de contrat, il sort d'une saison de grande qualité. Si lui veut partir...", a indiqué le dirigeant de l'OM, et de conclure sur du déjà-vu : "Ce sont des discussions à avoir en tête à tête, une fois que de nombreuses incertitudes, comme le fair-play financier, seront levées. Tant que ces contraintes ne sont pas levées, il est difficile de prendre des positions assez tôt. Mais sur ce sujet, je veux être très clair. André, c'est le coach de l'OM et ce doit être le coach de l'OM pendant un long moment". Rentré au Portugal pour réfléchir suite à sa réunion avec son président, André Villas-Boas ne devrait donc pas tarder à donner sa réponse à ses dirigeants. Tout porte à croire, à cet instant T, qu'elle sera négative.