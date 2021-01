OM - Jacques-Henri Eyraud réagit à l'attaque du centre d'entrainement du club

Le centre d'entrainement de l'Olympique de Marseille a été attaqué par près de 400 Ultras. Si la majorité se sont contentés de rester aux abords de La Commanderie, une cinquantaine de supporters ont pénétré dans les locaux réservés aux joueurs professionnels et ont saccagé les lieux. Plusieurs incidents se sont également produits avec des joueurs et le coach de l'OM. Présent par téléphone au Canal Football Club, Jacque-Henri Eyraud est revenu sur ces évènements tragiques.

"Des plaintes seront déposées en nombre demain. On est en train d'identifier un certain nombre de meneurs, on va collaborer avec la Préfecture et on va aller au bout. Quand on est l'OM, on ne peut pas accepter ça. On a déjà recueilli beaucoup d'éléments. Je suis aussi touché par les messages innombrables reçus, l'image du club a été entachée et ceux-là, sont les vrais supporters de l'OM, une majorité silencieuse. Je veux les remercier. Il faut que la vie reprenne, il ne faut pas donner à ces individus ce qu'ils demandent, à savoir le chaos. J'espère que ces matchs auront lieu. J'espère que sur le terrain, le temps du sport reviendra et qu'on gagnera à nouveau. J'espère vraiment qu'on donnera une autre image de ce sport, qui en a besoin. (...) Jeter l'éponge? Pas du tout. On a deux choix : baisser les bras ou dire que le foot est à l'image de la société, soit on n'accepte pas. On va partir au combat et essayer de trouver des solutions, d'abord par le droit mais aussi autres. Il faut toujours avoir du dialogue et essayer de comprendre. Je suis un homme de dialogue. On va aussi essayer d'établir les responsabilités. Je pense aussi à ceux qui, depuis quelques semaines, incitent à la haine et font en sorte que la mayonnaise monte. Il vont aussi devoir en répondre" a annoncé le président du club phocéen.