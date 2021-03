OM - Jacques-Henri Eyraud s'attaque à Mourad Boudjellal et Mohamed Ajroudi

Ces derniers temps, l'Olympique de Marseille est au coeur de nombreuses rumeurs évoquant une possible vente du club. Si Frank McCourt répète depuis plusieurs semaines qu'il ne souhaite pas se séparer de l'OM, certains supporters continuent de rêver de voir un investisseur reprendre le club olympien et lui redonner sa gloire d'antan. Un doux rêve qui s'est propagé dans la cité phocéenne l'été dernier lorsque Mourad Boudjellal avait annoncé que Mohamed Ajroudi souhaitait faire une offre à l'homme d'affaires américain. Selon Jacques Henri-Eyraud, celle-ci ne serait jamais arrivée.

"Là aussi, il faut voir qui est à la manœuvre. Il y a d’abord ceux qui veulent se faire de la pub. Mohamed Ajroudi a fait la une de L’Équipe, c’est quand même fabuleux ! Il y aussi ceux dont la mission est de déstabiliser le club, et puis il y a les pseudo-journalistes qui veulent booster leur nombre de followers sur les réseaux sociaux. Nous avons attaqué messieurs Ajroudi et Boudjellal, et ils s’expliqueront devant un tribunal. Nous n’avons jamais rien reçu. C’est une blague complète cette histoire ! Est-ce que vous vous rappelez comment s’est passée l’acquisition de l’OM en 2016 ? Je vais vous le dire. Le maire de Marseille a été informé de la vente le matin même. C’est comme ça que s’opèrent les transactions sérieuses, ce n’est pas avec de grandes déclarations dans la presse" a déclaré l'ancien président de l'OM lors d'un entretien accordé à So Foot.