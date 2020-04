OM - Jacques-Henri Eyraud s'est entretenu avec les supporters

A Marseille comme ailleurs en France, les supporters sont en manque. Ces derniers veulent retrouver le Stade Vélodrome, vibrer et encourager leur équipe. Mais en cette période de crise sanitaire, la patience est de mise. Comme l'indique RMC Sport, Jacques-Henri Eyraud s'est entretenu avec des supporters vendredi soir, via visioconférence. Dans un premier temps, le président olympien a évoqué la situation financière de son club et a rappelé que l'OM n'était pas un cas isolé mais qu'au contraire, de nombreux clubs français souffrent de cette crise.

'JHE' a également présenté le plan de reprise prévu par le club, à savoir un retour à l'entraînement dès le 11 mai avec l'espoir de reprendre le championnat le weekend du 16 et 17 juin. Contrairement à 45 groupes Ultras ayant signé un communiqué dans lequel ils dénoncent la volonté des dirigeants français de faire jouer la fin de saison à huis clos, les Ultras marseillais n'ont pas signé et ont préféré être à l'écoute. Sur ce point, le président de l'OM a également tenu à prévenir ses supporters et leur a dit avec honnêteté que l'hypothèse de voir des huis clos jusqu'à la fin de l'année civile existait.