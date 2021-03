OM - Jacques-Henri Eyraud tombe sur Florian Thauvin

Le contrat liant Florian Thauvin à l'Olympique de Marseille prend fin en juin prochain. Après avoir passé neuf saisons sous le maillot de l'OM (interrompues par un départ pour Newcastle en 2015), l'aventure phocéenne devrait s'arrêter cet été pour l'international français. L'ailier de 28 ans a refusé récemment une nouvelle offre de prolongation et chercherait une nouveau défi. Lors d'un entretien accordé à So Foot le 10 février lorsqu'il était encore président, Jacques-Henri Eyraud a évoqué ce dossier.

"Thauvin a vécu des moments très durs et peut-être qu'un jour, il les racontera. Après, au-delà des cas individuels, on peut embrasser tous les jours le blason, la réalité, à la fin de la journée, c'est que c'est souvent une question d'argent" a-t-il déclaré avant d'évoquer le champion du monde 2018 sans le nommer. "Si certains joueurs pensent qu'on va leur dérouler le tapis rouge et augmenter leur salaire de 50%, ils vont connaitre des désillusions. Certains joueurs sont dans le déni de réalité de ce que vit le football actuellement" a constaté celui qui est aujourd'hui membre du conseil de surveillance de l'OM.