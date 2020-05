OM - Jacques-Henri Eyraud va perdre son entreprise Paris-Turf

Rien ne va plus pour Jacques-Henri Eyraud. Boudé par ses joueurs, qui auraient de plus en plus de mal avec ses pratiques, le président de l'OM a aussi des soucis dans ses affaires personnelles. En effet, l'actionnaire majoritaire de Paris-Turf, une entreprise de paris dans le monde hippique, devrait bientôt lâcher son groupe. Selon les informations de La Lettre A, un média d'information hippique, l'entreprise est en cessation de paiement. Eyraud devrait alors céder son groupe d'ici fin juin par le biais d'un "prépack cession", une procédure spécifique permettant de céder une entreprise en difficulté.