OM - Jacques-Henri Eyraud veut repenser le football après la crise

Durant cette période de confinement, Jacques-Henri Eyraud en profite pour mener des réflexions sur le football post-crise. Le président marseillais veut qu'un changement s'opère pour sortir du football business.

Socialement, il y aura un avant et un après concernant la crise sanitaire face à laquelle nous faisons face. Sportivement, cela sera très certainement le cas également. Sur le plan économique, dans le sport, de nombreuses personnes ont d'ores et déjà affirmé que les sommes astronomiques atteintes ces dernières années ne seraient plus - et surtout ne devraient plus être - la réalité de demain. A Marseille, Jacques-Henri Eyraud l'a bien compris, les acteurs du football devront tirer des enseignements de cet épisode et il entend bien faire partie de ceux qui agiront pour provoquer un changement.

Dans une interview accordée au site officiel du club olympien, le président marseillais explique tout d'abord qu'il est nécessaire de revenir aux valeurs basiques de ce sport. "Je pense qu’il faut revenir à une question de base : quel est le rôle et les responsabilités du football dans la vie publique ? Pour moi, le rôle du football, c’est de rendre les gens heureux, mais aussi contribuer à l’accompagnement de jeunes qui, par la pratique de notre sport, peuvent grandir, réussir, s’épanouir, s’extraire d’un avenir qu’on leur prédisait parfois morose. Démontrer que rien n’est écrit et qu’avec beaucoup de travail, de talent et de passion, on peut changer la donne. Et même pour ceux qui finalement ne seraient pas devenus footballeurs professionnels, ils auront acquis des valeurs fortes qui les guideront toutes leur vie d’Homme. Nous sommes des éducateurs et c’est peut-être là notre plus importante mission au-delà de gagner des titres" a-t-il débuté.

"Identifier des mots-clés qui seront ceux du football de demain"

D'après le patron phocéen, le football doit rester ce sport populaire, aimé de tous notamment grâce à son accessibilité. Pour cela, il invite chacun à sortir du football business perçu ces dernières années. "Cela étant dit, face à cette crise, quelle doit-être la contribution du football à l’effort actuel ? Il me semble que la responsabilité du football, c’est de montrer l’exemple, de contribuer au vivre-ensemble, de rendre à la société tout ce que les supporters donnent au football en temps normal. Cette crise doit nous inciter à changer bien des choses. À faire cesser ce qui s’est peu à peu mis en place dans le monde du football, à lutter plus fortement encore contre sa part d’ombre, son côté obscur, ses excès."

A la parole, Jacques-Henri Eyraud lie aussi les actes. Afin d'atteindre ce modèle qu'il présente, le président marseillais confie avoir pris des mesures au sein de son club afin de débuter la réflexion sur le football de demain. "Dans cette crise, j’ai fixé au comité exécutif des priorités, dont l’une consiste à imaginer le monde d’après. L’OM doit être en première ligne de la recomposition du football une fois la crise derrière nous. Il faudra adopter, identifier des mots-clés qui seront ceux du football de demain : l’humanité, la gouvernance, l’éthique, l’innovation aussi. On a mis en place une task-force en interne pour réfléchir à ces sujets. On participera au débat humblement, à notre place. Et à titre personnel, il est clair que je rejoindrai tous ceux qui veulent retourner la table parce qu’on ne peut plus continuer ainsi."