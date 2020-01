OM - Jean-Pierre Bernès donne des nouvelles de Florian Thauvin

Interrogé par Le Phocéen, l'agent de Florian Thauvin, Jean-Pierre Bernès, a donné des nouvelles de son poulain. Eloigné des terrains après une opération à la cheville, l'international français de 25 ans est attendu sur les terrains au mois de février prochain.

"Pour Thauvin, on reste sur la moitié de février pour son retour. Il reprendra la course fin janvier. L'opération était inévitable et Florian a pris la bonne décision. Aujourd'hui, il est complètement dans les temps. Après avoir fait beaucoup de travail en piscine, il travaille maintenant la course sur tapis afin de continuer le renforcement de sa cheville. L'évolution est tout à fait normale et tous les voyants sont au vert. Le timing donné par Villas-Boas me parait tout à fait raisonnable" a-t-il déclaré.