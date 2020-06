OM - JH.Eyraud justifie son annonce sur Linkedin

Il y a une dizaine de jours, Jacques-Henri Eyraud publiait une tribune sur le réseau social professionnel Linkedin, afin de diffuser une annonce de recrutement aux postes de "head of football" et "head of business". Une manière originale de constituer son futur organigramme, sur laquelle le président marseillais revient ce mardi pour France Football. "Linkedin est un réseau qui réunit des professionnels, où on discute de la transformation des organisations", rappelle d'abord JHE. "À partir du moment où la chasse aux talents est un objectif prioritaire d'un club de football, il me semble logique de m'exprimer là où se trouvent les talents qui peuvent correspondre. Résultat : cette tribune a été vue plus de 50 000 fois en quelques jours, par une population très ciblée sur un thème très organisationnel et structurel", se félicite l'ancien pensionnaire de Harvard. "Si cette tribune a eu un tel retentissement, c’est que j’ai atteint la cible, estime le dirigeant. (...) Vous seriez d’ailleurs très surpris des sollicitations et des noms que l’on m’a suggérés d’étudier à la suite de cette tribune."

"Le site de l’OM, c’est avant tout à destination de nos supporters qui nous aiment, qui suivent l’actualité de l’OM au quotidien et veulent parler ballon. Sur Linkedin, on touche d’autres gens", poursuit Eyraud. "Au passage, je précise que le “head of football” viendra du football et non du marketing et de la finance comme j’ai pu l’entendre ici ou là. En revanche pour le “head of business”, j’ai l’intention d’élargir le spectre et je ne m’interdis rien en termes de provenance." Pour le poste de "head of football", qui peut s'apparenter au rôle de directeur sportif autrefois confié à Andoni Zubizarreta, l'ex-angevin Olivier Pickeu aurait notamment été contacté.