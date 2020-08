OM - JH.Eyraud se félicite du recrutement de Pablo Longoria

Nouveau directeur du football de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria était en conférence de presse à la Commanderie, ce jeudi, accompagné des deux premières recrues phocéennes (Gueye et Balerdi), de son entraîneur André Villas-Boas et de son président Jacques-Henri Eyraud. Ce dernier s'est confié sur le recrutement de son fameux "head of football", qui a mis du temps à se dessiner après le départ d'Andoni Zubizarreta.

"Cela a été une longue recherche", a-t-il admis. "Une recherche très importante pour nous, pour piloter le sportif de la formation au pôle pro. Il y a eu beaucoup de candidats, mais c’est Pablo que nous avons choisi. On pense qu’avec André, ils formeront un duo qui va nous aider à franchir un certain nombre de paliers."